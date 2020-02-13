США начали подготовку к переговорам с Россией по контролю над вооружениями

13.02.2020, 4:58, Новости дня

Подбор кандидатуры спецпосланника США для переговоров с Россией по контролю над вооружениями может задержать принятие решения о судьбе российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), информирует Politico.

По сведениям издания, главной сферой деятельности переговорщика должен стать диалог с Россией, однако президент США Дональд Трамп может настоять, чтобы спецпосланник также занялся вовлечением в этот процесс Китая, передает ТАСС.

По словам источника издания из числа бывших американских чиновников, несколько недель назад список возможных кандидатов был направлен госсекретарю США Майку Помпео. Однако, по информации издания, Белый дом пока не определился с тем, кто станет спецпосланником США на переговорах по контролю над вооружениями.

В числе потенциальных претендентов назывались бывший глава делегации США на переговорах с СССР по выработке Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) Ричард Берт, помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли и Стивен Хэдли, занимавший должность помощника президента США по национальной безопасности при Джордже Буше – младшем.

«Мне сказали, что никакой работы [в этом направлении] нет, пока они не назначили старшего переговорщика», – сообщил изданию бывший сотрудник Пентагона.

Издание также отмечает, что, по мнению многих, в том числе аналитиков и помощников американских законодателей, у Вашингтона нет серьезных планов относительно того, как взаимодействовать с Россией или Китаем в подобных переговорах, и в этом вопросе администрация США «кажется парализованной».

Накануне советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на «серьезное» обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал продлить СНВ-3 хотя бы ради репутации РФ и США.

В середине января РФ и США в Вене обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений, но, как сообщалось, представителям РФ на переговорах так и не удалось понять планы США по СНВ-3.