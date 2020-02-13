Мнение: Ресурс имиджа. Разбор заданий теста № 15

13.02.2020, 4:46, Разное

Приступим, помолясь.

Первое задание последнего тестирования было про ресурс Имиджа.

Это первый ресурс в круге ресурсов. Первый из 12-ти.

Ресурс Имиджа большинство людей понимают неверно, как и остальные ресурсы.

Людям кажется, что имидж — это стиль одежды.

Заняться имиджем — это пойти к стилисту и приобрести под его руководством несколько вещей.

Обычно ярких каких-нибудь вещей, вырви глаз, чтобы коллеги вздрогнули и спросили: «Новый имидж?»

Ну и лишний вес желательно сбросить, чтобы эти пестрые вещи получше сидели.

Вот и все.

На самом деле ресурс Имиджа — это совсем другое.

Люди с прокачанным имиджем не просто становятся симпатичными для других, они получают защитную броню.

И броня обеспечивает не только защиту.

Она позволяет концентрировать энергию внутри образа, благодаря чему появляется магнетизм.

Вы уже не раз, наверное, видели вот такие картинки, показывающие как работает внимание человека.

На картинке изображена голубая бабочка и два черных профиля людей, глядящих друг на друга. Но одновременно видеть бабочку и профили людей нельзя. Вы можете видеть одно или другое, по очереди. Если вы попытаетесь удержать в поле внимания все, вы не увидите ничего конкретного, только абстрактные пятна.

Ресурс имиджа позволяет создать такой образ, который будет выделяться из хаоса и не будет сливаться с фоном.

Такая персона обладает магнетизмом.

На вопрос советского поэта о красоте: «Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» ответ: сосуд с огнем.

Нужны очень четкие контуры образа и прочные его границы, чтобы заключить внутри них энергию.

Нужен сосуд, в котором будет гореть огонь.

Вот об этом миф о первом подвиге Геракла. О приобретении такого сосуда и наполнении его огнем.

Тот же подвиг со сдиранием шкуры льва встречается у других мифологических героев, даже ранних, например у Гильгамеша.

В 1-ом задании теста приводится краткое описание этого мифа.

А в задаче — 6 описаний прокачки ресурса, 1 из которых является неверным. Его и надо было выбрать.

А 5 правильных описаний запомнить, а потом еще понять, чтобы усвоить.

Этим мы сейчас и займемся.

Кроме мифологического материала, иллюстрирующего процесс прокачки, в задании приводится описание фрустрации.

Это пословица с картины «12 пословиц» Питера Брейгеля-старшего, который изобразил 12 человеческих глупостей-слабостей.

(Рядом с фрагментом из Брейгеля — литография Шагала, «12 колен израилевых», а по сути 12 магических камней наперсника или 12 алхимических трансформаций)

Задание №1. Ресурс Имиджа

Фрустрация:

«Топить себя в вине» (из «12 пословиц» Брейгеля-старшего)

Инициация:

1-ый подвиг Геракла. Немейский лев

«Первый подвиг, который Эврисфей повелел совершить Гераклу, заключался в том, чтобы убить и содрать шкуру с Немейского льва — огромного зверя, шкура которого надежно защищала от железа, бронзы и камня, сына Химеры и пса Орфа.

Геракл достиг Немей в полдень, но, поскольку лев пожрал многих, ему не у кого было спросить дорогу, да и следов людей не было видно. В поисках льва Геракл сначала обыскал всю гору Апес, названную так по имени пастуха Апесанта, погубленного львом, а затем направился на гору Трет и там увидел льва, возвращавшегося в свое логово и залитого кровью жертв дневной охоты.

Геракл выпустил в него колчан стрел, но они только отскакивали от толстой шкуры, а лев позевывал и облизывался в предвкушении новой жертвы. Тогда Геракл прибегнул к мечу, но тот согнулся, словно был сделан из свинца. Наконец, он взмахнул дубиной и нанес такой удар по голове зверя, что лев поплелся в пещеру, тряся головой, но не от боли, а от звона в ушах. Геракл, уныло взглянув на разбитую в щепки дубину, один из входов в пещеру завесил сетью, а через второй вошел внутрь. Зная, что чудовищу не может повредить никакое оружие, он вступил с ним в схватку. Лев откусил ему один палец, но Геракл сумел схватить зверя за шею и огромным усилием задушил его руками.

Геракл поначалу никак не мог додуматься, как ему содрать со льва шкуру, но боги надоумили его использовать для этой цели челюсти самого льва с острыми, как бритва, зубами. Вскоре он уже мог носить как доспех непробиваемую львиную шкуру, а голова зверя служила ему шлемом. Тем временем Эврисфей приказал кузнецам выковать бронзовый пифос. Когда пифос был готов, он закопал его и прятался в нем всякий раз, когда дозорные докладывали ему о приближении Геракла к городу»

(Р. Грейвс «Жизнь и подвиги Геракла», по сочинениям Аполлодора и Диодора Сицилийского 1-2 век д.н.э.)

Задача:

В отрывке мифа об инициации героя дано символическое описание прокачки ресурса. Ниже приведены высказывания о ресурсе. Отметьте то, которое неверно.

— Имидж – это чужая шкура, в которую втискивается Я

— Свой имидж нельзя содрать с другого без его участия

— Имидж как плащ можно потерять, пропить и проиграть

— Имидж можно снимать с себя и менять

— Самое главное в борьбе за имидж – создать ограничения

— Имидж защищает как броня

***

Неверное высказывание — №2

Хотя Геракл и использовал челюсть самого льва, лев не принимал в этом участия, он был уже мертв.

Варианты ответов сформулированы так, чтобы ломать некоторые шаблоны и запоминаться.

Но все зависит от того, насколько открыта ваша голова. В прикрытую дверь знание не ломится, заходит только в открытую.

Шаблон — это максимум, что оно может сломать. И то, если он похож на плитку шоколада, а не бетона.

Когда дойдем до ресурса Учебы, поговорим об открытой голове.

Все, кто выбрали 1-ый вариант, преувеличивают важность своего Я.

Их коробит от мысли, что шкура будет чужой, а их величественное Я вынуждено куда-то втискиваться.

Но если не понять, насколько Я бесформенно изначально, насколько охотно оно принимает выбранную внешнюю форму, будет легче.

Огонь заполняет сосуд и превращает его в лампаду, а без сосуда он погаснет от дождя или ветра, или станет причиной пожара.

2. Имидж можно содрать с другого без его участия.

Поскольку это всего лишь образ, лишь бы он подходил бы вашему Я по размеру плюс-минус. А для этого нужна адекватная самооценка без короны.

Обратите внимание на слово «содрать».

Подражание и копирование часто называется этим словом и это не случайно.

Те, кто посчитали этот ответ верным, имеют корону по части собственной оригинальности. Им кажется, что их имидж должен быть уникальным, а ничего уникального на этом уровне быть не может. Разных шкур ограниченное количество (12 всего, я опишу их скоро в посте про 12 типов имиджа), надо выбрать ту, которая вам по зубам и брать ее себе. В буквальном смысле слова содрать и натянуть на себя.

Воспользоваться зубами льва, чтобы снять с него шкуру — это значит взять не только внешний образ типа, но и черты характера. «По зубам» — это значит характер.

3. Имидж как плащ можно пропить и проиграть.

На фрагменте из картины Брейгеля изображен человек, который пропивает и проигрывает имидж. Свою репутацию, персону и даже честь.

Когда вы много пьете алкоголя или растворяетесь в другой аддикции, вы теряете свой имидж, иногда подчистую.

Понимаете, как это работает? Имидж — это нечто, что нуждается в осознанном ношении, в постоянной рефлексии — кто вы и что вы и какой вы.

А если вы валяетесь в луже, вас в буквальном смысле слова нет. Вы и есть — эта лужа.

4. Имидж можно снимать с себя и менять.

Если вы посчитали этот вариант неверным, значит вы не отличаете имидж от Я.

Персона ваша может меняться, вы можете стать другим внешне, изменить поведение, ваш образ изменится.

Имидж можно поменять иногда очень быстро и кардинально.

Хотя постоянно нося один имидж, человек чувствует, что врос в него и начинает принимать его за себя, но все-таки имидж — это не вы, это ваш ресурс, ваша одежда, ваша маска. И вы можете улучшать свой имидж, можете менять его частично или полностью. Вы можете поступать с ним как его полноценный хозяин.

Это очень важно понимать.

5. Самое главное в борьбе за имидж — создать ограничения.

Если вы выбрали этот вариант, у вас не только плоховато с границами, вы еще и не понимаете, зачем нужны границы.

Границы — это ограничения и правила. Они не должны быть противоречивы, но их должно быть достаточно, чтобы появилась сила.

Геракл завесил вход в пещеру, чтобы поймать льва. Он зажал его в угол и задушил голыми руками.

Вы не победите хаос ни в одном из ресурсов, если не создадите для себя четкую систему ограничений.

Необходимы принципы, чтобы получить форму.

Чем больше хаоса и меньше правил, тем слабей система, и имиджа это касается в первую очередь.

Как скульптор отсекает все лишнее, а художник проводит линии, чтобы из куска камня и безликого холста получилось произведение, так и работа над имиджем — это отсекание всего лишнего.

Плохой стиль — это никогда не недостаток, это всегда избыток чего-то.

Хороший стиль — всегда лаконичен, даже если имеет обманчивое количество повторяющихся деталей.

Хуже всего для стиля — неуемность и жадность, лучше всего — скромность и стройность.

6. Имидж защищает как броня.

Именно так он и защищает и это не метафора.

Мало того, что людей с хорошим имиджем предпочитают на всякий случай не задевать, с ними еще и не хотят спорить.

Имидж говорит сам за себя, это самый красноречивый элемент любых отношений.

Это ваш слуга и ваш друг, вы всегда можете на него положиться.

Пока вы не проиграли и не пропили имидж, он защищает вас от врагов.

Это до такой степени верно, что даже сглаз, точнее разные вещи, которые в народе называют сглазом, не действует на людей с прокачанным имиджем.

Немного позже обсудим природу этого.

А царю Эврисфею приходилось прятаться в бронзовый пифос, чтобы защититься от Геракла. Это тоже сосуд, холодная бронзовая ваза.

В отличие от того эфирного сосуда, наполненного огнем, которым является хороший имидж.

Попробуете прокомментировать материал?

Только прошу без решета, почему вы ошиблись во время теста и как вам жаль. Не забывайте, что вас читают те, кто не ваша мама. И их много.

Пишите только анализ, который может быть в чем-то полезен другим.