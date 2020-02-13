США начали частичный вывод боевых частей из Африки

13.02.2020, 4:30, Новости дня

Соединенные Штаты приступили к передислокации своих вооруженных сил в Африке, объявив о возвращении на родину нескольких пехотных бригад и их замене на боевых инструкторов. Представители Пентагона охарактеризовали это решение в качестве «первого из множества шагов», с помощью которых США переосмыслят свое военное присутствие на африканском континенте. Это связано с тем, что новая оборонная стратегия фокусируется не на борьбе с терроризмом, а на соперничестве с ведущими мировыми державами, в частности, с Россией и Китаем.

В среду пресс-секретарь Пентагона Алисса Фара заявила, что эта мера позволит США «успешнее конкурировать с Китаем и Россией в Африке». Фара сообщила, что уже в ближайшие недели начнется вывод из Африки войск 101-й воздушно-десантной дивизии. Вместо этого в Африку будут отправлены военнослужащие, входящие в состав Первой бригады помощи силам безопасности Армии США (SFAB), которые будут работать с военными в так называемых «ключевых» для Вашингтона странах.

«Силы SFAB укомплектованы, обучены и оснащены специально для проведения инструктажа, консультаций и оказания помощи [боевым] миссиям», — говорится в заявлении Пентагона. В Минобороны уточнили, что бригада SFAB может выполнять эту задачу «более эффективно в сравнении с обычными подразделениями».

Члены Первой бригады SFAB ранее направлялись в Афганистан для инструктажа и консультирования афганских сил безопасности.

В результате этого шага численность американских военнослужащих в Африке будет сокращена до примерно 6 тысяч человек, ожидают в Пентагоне.

В то самое время, когда в Минобороны решили снизить число военных в Африке, Пентагон опубликовал новый отчет, в котором говорится об увеличении опасности, исходящей от террористических группировок в Африке, а также о том, что армии многих африканских государств не способны справиться с этой угрозой в одиночку.

В новом отчете генерального инспектора Министерства обороны говорится о том, что в Африке расширяются территории, контролируемые местными филиалами террористических группировок «Аль-Кайда» и «Исламское государство». Представители Минобороны настаивают на том, что США в любом случае не собираются бросать своих африканских союзников.

«Мы не уходим. Мы все еще вовлечены [в боевые действия]», — заявил в среду журналистам генерал-майор Роджер Клотье, командующий Армией США в Африке. По словам Клотье, США продолжают планировать учения и другие миссии с партнерами по всему континенту: только на этот финансовый год запланированы 300 подобных мероприятий.

Представитель Пентагона также сообщил, что в учениях «Африканский лев», которые пройдут в конце марта, примут участие 4000 американских военнослужащих и 5000 солдат из африканских и союзных стран.

«Соединенные Штаты и американские военные все также остаются прекрасными партнерами», — отметил Клотье, добавив, что он будет говорить об этом на саммите с африканскими военными, который пройдет в конце этой недели в Эфиопии.

Конкуренция с Китаем и Россией

Другие представители Минобороны в среду подчеркивали, что решение направить в Африку бригаду SFAB на самом деле улучшит возможности США в качестве военного партнера для стран континента. Солдаты SFAB, по их словам, имеют больше возможностей для налаживания отношений с местными военными и полностью отвечают требованиям стран-партнеров.

Пентагон считает этот аспект наиболее важным на фоне конкуренции с Китаем и Россией – обе эти страны осуществляют значительные инвестиции в Африку, как в виде отправки военнослужащих, так и путем распределения ресурсов.

Представители военной разведки уже делились обеспокоенностью действиями Китая, который сейчас предлагает африканским странам инструктаж и техническую помощь в дополнение к продажам вооружений. В то же время, высокопоставленные представители Пентагона предлагают заменить военную помощь США Африке, по крайней мере частично, на средства дипломатии, гуманитарную и экономическую помощь.

Американцы также просят союзные страны увеличить помощь Африке, особенно в части борьбы с терроризмом.

«Что касается наших европейских партнеров, у них есть возможность активизироваться в Африке и делать больше», — сказал в беседе с журналистами министр обороны США Марк Эспер.

Сенатор-республиканец Джеймс Инхоф, возглавляющий Комитет по вооруженным силам, высоко оценил решение об отправке SFAB в Африку, однако предупредил, что этого недостаточно.

«Возможности SFAB хорошо подходят для многих важных миссий Африканского командования по инструктажу и консультированию наших партнеров на континенте. В то же время, растущие угрозы безопасности в Африке – от терроризма до Китая и России – требуют дополнительных возможностей, которые предоставляют спецназовцы и другие военнослужащие, которые сейчас там находятся», — говорится в заявлении сенатора, которое было опубликовано в среду.