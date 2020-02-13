Наука: Золотой рис разрешён на Филиппинах. Кому и как это поможет?

13.02.2020, 4:19, Разное

Генетически модифицированная культура, способная спасти миллионы жизней — так говорят о так называемом «золотом рисе», сорте, содержащем бета-каротина больше обычного.

Золотой рис признан безопасной пищей и разрешён на Филиппинах, ранее регулирующие органы допустили его использование в США и Канаде. Но попадёт ли полезный продукт на стол тех, кого он должен спасать? Исследование, материалы которого опубликованы в журнале Technology in Society, свидетельствует об обратном.

«Многие многодетные семьи с дефицитом витамина A даже не имеют земли для выращивания риса, — говорит один из авторов публикации, профессор Гленн Дэвис Стоун (Glenn Davis Stone). — И те, кто живёт в горах, не будут сажать его, потому что он был создан на основе низинных разновидностей риса, известных как IR-64 и RSC-82».

Одобрение золотого риса на Филиппинах — важное для его создателей событие, так как впервые сорт разрешён для использования там, где должен, по идее, решать поставленные перед генетиками задачи. Но будет ли? Профессор Стоун и его коллеги сомневаются.

Первая проблема — недостаточное количество посевного материала. За дело должен взяться крупный производитель, способный вырастить достаточное количество семян. Вторая проблема, выявленная в ходе исследования Стоуна и его коллег — мелкие фермерские хозяйства не горят желанием экспериментировать с новым, непривычным сортом.

При продвижении идеи внедрения золотого риса говорилось о том, что он мог бы решать проблему нехватки витамина A уже в начале 2000-х. К сожалению, даже сейчас всё не так просто, как ожидалось. На Филиппинах по-прежнему едят обычный рис, а проблему дефицита витаминов правительство решает с помощью более традиционных методов. И небезуспешно — за то время, пока золотой рис проходит путь из лаборатории генетиков до рисовых полей и полок магазина, уровень дефицита витамина A среди детей на Филиппинах сократился в два раза.