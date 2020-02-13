Пентагон отказался считать эскалацией расстрел мирных сирийцев американцами

13.02.2020, 4:12, Новости дня

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил в Брюсселе, что не видит эскалации ситуации в Сирии в связи со столкновением американских военных с местным населением.

«Я получил первоначальный отчет о том, что в Сирии произошла стычка. Это все, что у меня есть сейчас [по данному вопросу]. Я бы не сказал, что произошла эскалация [ситуации], если хотите, или, как вы сказали, бои», – цитирует главу Пентагона ТАСС.

«Что касается России, то для устранения конфликтных ситуаций мы принимаем меры, которые уже действует в течение определенного времени. Мы постоянно контактируем с ними на местах. (…) Это то, чем мы занимаемся изо дня в день», – добавил министр обороны США.

«Насколько я знаю, сегодняшний инцидент не затрагивал Россию», – сообщил Эспер, слова которого приводит радиостанция «Голос Америки».

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил, что в результате столкновения американских военных с местным населением в сирийской провинции Хасеке погиб подросток, еще один человек был ранен.

Конфликт произошел после того, как отклонившаяся от маршрута колонна ВС США была остановлена подразделением правительственных войск в районе населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке. Дальнейшую эскалацию конфликта предотвратили подоспевшие российские военнослужащие, которые вывели американскую колонну к пункту базирования.

После инцидента ВВС США нанесли авиаудар по деревне на северо-востоке Сирии.



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Пентагон отказался считать эскалацией расстрел мирных сирийцев американцами

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