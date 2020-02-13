Александр Кокорин близок к переходу в «Сочи»

13.02.2020, 4:06, Новости дня

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Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел переговоры с президентом ФК "Сочи" Борисом Ротенбергом. В ближайшее время нападающий сине-бело-голубых может присоединиться к черноморской команде на тренировочном сборе в Турции.

О переговорах Ротенберга с Кокориным сообщил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. По его информации, стороны близки к подписанию контракта.

Напомним, что ранее 28-летний футболист отказался от перехода в "Сочи" на правах аренды. После этого он был отправлен в "Зенит-2".



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Александр Кокорин близок к переходу в «Сочи»

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