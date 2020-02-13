Флагманский смартфон Huawei P40 Pro показали на новых рендерах

13.02.2020, 4:04, Разное

Пользователи Сети смогут увидеть флагманский смартфон Huawei P40 Pro на новых рендерах. Премьерный показ модели должен состояться в марте текущего года. Инсайдер Вакар Хан опубликовал видеоролик-презентацию новинки.
Huawei P40 Pro будет иметь округленный со всех сторон AMOLED-экран, под дисплеем расположен сканер отпечатка пальцев. Экран-водопад будет похож на модель Mate 30 Pro, но с чуть меньшей кривизной. Этот смартфон отличается от конкурентов двойной фронтальной камерой и основной камерой с пятью модулями, десятикратным оптическим зумом.

Точные характеристики всех модулей пока неизвестны, как и емкость аккумуляторной батареи. Как рассказал глава отдела по потребительским брендам компании Huawei, презентация моделей Huawei P40 и Huawei P40 Pro состоится в конце марта на специальном мероприятии в Париже. Точная стоимость новых гаджетов пока неизвестна.



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Флагманский смартфон Huawei P40 Pro показали на новых рендерах

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