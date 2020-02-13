Мнение: План «Б»

13.02.2020, 4:01, Разное

Агентство Блумберг утверждает, что запущенный в России конституционный переворот — это "план Б", введенный после отказа Лукашенко от Союзного государства, которое было "планом А" по продлению полномочий Путина на вершине власти.

Нужно сказать, что Блумберг озвучивает секрет полишинеля, так как ничего особо и не скрывалось. Текущий срок Путина с самого начала посвящен только одной проблеме: продлению полномочий. Все остальные проблемы и задачи по сравнению с этой для верхушки российской власти являются совершенно несущественными. Причина точно так же понятна — сохранение украденного у страны возможно только в случае, если сложившаяся ситуация будет зафиксирована до полной неподвижности.

Однако сама по себе стабильность уже не решает базовую задачу нынешней правящей элиты. Скорее, наоборот. Вся проблема в том, что система пикирует. Мафиозное государство, в котором власть ориентирована не на развитие страны, а на ее разграбление, объективно ведет страну по пути деградации. Преступники, выжившие в войнах девяностых годов и захватившие власть в нулевые, стали той раковой опухолью, которая иссушает страну, перераспределяя уменьшающийся ресурс национального богатства в свою пользу. Но этот ресурс не бесконечен, и теперь на повестку встал вопрос внутриэлитных войн за передел уже поделенного.

Связка "власть-собственность" является тем ключевым противоречием, которое объективно вынуждает высшую власть любой ценой держаться за свои полномочия, так как даже законная их передача другим персонажам, даже из той же правящей воровской страты, запустит процесс перераспределения собственности, так как иного решения на снижающемся тренде нет и быть не может. Упрощенно — пирога на всех не хватает. И любой "после Путина" будет вынужден решать задачу отлучения от "пирога" какой-то части "элиты". Задача Путина, который защищает интересы своей группировки во власти — не просто противостоять попыткам передела собственности своей группировки, но и создать условия для захвата собственности и активов конкурирующих.

Соответственно, задача Путина — не только остаться у власти, а остаться через кризис, который и позволит провести революцию сверху. Сам по себе механизм продления полномочий Путина никаких сложностей не представляет — достаточно внести в конституцию поправку, снимающую ограничения на пребывания на посту президента, чтобы не затевать всех нынешних сложных и весьма неоднозначных процессов. Но просто остаться — это полдела, может, треть или даже четверть. Главное — рукотворный кризис, за которым наступит легальная возможность избиения части правящей номенклатуры и конфискация ее собственности в пользу клана, который и прикрывает своими полномочиями Путин.

Еще раз — просто остаться у власти после 24 года — это не задача вообще. Решается она буквально щелчком пальцев. Гораздо более важным на нынешнем этапе деградации страны становится ликвидация избыточной части элиты. Избыточной по отношению к стремительно уменьшающимся активам. Это и есть цель всех планов — А, Б и так далее.

Союзное государство было наиболее перспективным механизмом, который позволял без утраты остатков организационного ресурса через переформатирование органов управления новым международным субъектом перераспределить балансы власти. Конституционный переворот, объявленный 15 января — гораздо более сложный путь, риски на котором существенно выше. А результат гораздо менее определен.

Кстати говоря, примерно понятны и действия тех сил, которые предназначены текущим ходом событий к съедению. Которые в процессе смены балансов власти окажутся перед угрозой утраты своих активов. У них тоже есть несколько возможных сценариев противодействия. Первый, самый доступный — заволокитить конституционный процесс, довести его до абсурда, создать угрозу неконтролируемого развития обстановки и вынудить Путина принять решение остаться на новый срок "по просьбам трудящихся". То решение, которого Путин пытается избежать.

Второй сценарий — в случае, если первый вариант не увенчается успехом, идти на дестабилизацию обстановки и пытаться вырулить на какой-нибудь российский майдан, Февраль, переворот — что угодно. Мотивация вполне очевидна — поражение будет означать для всех этих людей социальную маргинализацию, утрату собственности, а возможно и свободы. Клановые войны, как и любые войны, бескомпромиссны — должен остаться один. Украинский сюжет, когда клан Януковича явочным порядком начал масштабную конфискацию активов конкурирующих группировок, вполне может повториться и у нас. Чуть позже, чем на Украине, но и размер страны и размер делимого национального богатства у нас всё-таки другие.

Так или иначе, но объективные противоречия, которые привели нашу страну к текущей обстановке, вынуждают запускать процесс элитной войны. Войны, в которой не будет правил, войны, в которой проигравший теряет всё, а победитель получает возможность еще на какое-то время оставаться у руля и при активах. Поэтому элитные войны всегда предельно ожесточенные, поэтому народ никогда не может быть в числе победителей. Но у народа в ходе такой войны всегда появляется шанс. Шанс на то, чтобы вообще убрать эту элиту. Всю, целиком и без остатка. Ничего иного, кроме продолжения бесконечной катастрофы, с этой элитой ни страну, ни народ не ждет. А потому — зачем она нам?