В ДТП с микроавтобусом под Псковом погибли восемь человек

13.02.2020, 3:44, Новости дня

В результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Пустошкинском районе Псковской области погибли восемь человек, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В региональном управлении МВД РФ уточнили, что ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург – Невель, около деревни Рудо, передает ТАСС.

«По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса и большегруза-фуры погибли восемь человек, и имеется информация о нескольких пострадавших. Их состояние сейчас уточняется. Известно, что микроавтобус частный, это не маршрутное такси», – сообщили в пресс-службе.

По данным правоохранительных органов, в результате ДТП погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегрузного автомобиля получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу. В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили, что среди пострадавших – один житель Белоруссии и один Украины.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов. ДТП [находится] на контроле руководства УВМД РФ по Псковской области – [начальника управления Алексея] Овсянникова», – добавили в пресс-службе.

Глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова в свою очередь сообщила, что жертвами ДТП, предположительно, стали восемь граждан Украины.

«Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован на Украине, восемь человек погибших, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие – граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа», – сообщила Василькова.

Напомним, в воскресенье в результате столкновения автобуса и большегрузного автомобиля под Кемерово погибли два человека, еще 29 пострадали. Днем ранее в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом погибли четыре человека.



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В ДТП с микроавтобусом под Псковом погибли восемь человек

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