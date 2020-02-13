Мнение: «Берия, Берия, потерял доверие …»

13.02.2020, 3:34, Разное

Еще не смолк на нашей политической кухне возмущенный грохот кастрюль от «сетевого» приговора, а «Левада-центр» уже плеснул на раскаленную суверенную сковородку маслица с данными последнего опроса о доверии Путину. Скушай яишенку, страна!

Да, вы уже поняли – рейтинг доверия Путину опять упал. Об этом говорил всероссийский опрос «Левада-центр» конца января. Теперь Путину доверяет только треть россиян — 35%. В ноябре 2017 года (первая цифра, указанная в опросе) Путину доверяло 59%. Неплохо откатился.

Директор «Левада- центр» Лев Гудков объясняет «Ведомостям» снижение устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента:

«Его новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 г.: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать».

Чем здесь помогут Путину репрессии?

Страна прозревает – бедность большинства помогает, на фоне сказочного обогащения друзей Путина. Не вернешь народную любовь к такой власти. Остается только вписать мафиозную власть навечно в Конституцию, закрепить наверху намертво болтами, чтобы не колыхали правящую фанеру ветры народного недоверия.

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