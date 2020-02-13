В сети нашли архивные видео с Гончаруком. Там он участвует в митингах и снимается в массовке

13.02.2020, 3:30, Новости дня

Нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук в 2012 году принимал участие в митинге обманутых инвесторов и снимался в массовке ток-шоу. На это обратили внимание пользователи Facebook 12 февраля. 

Так, в YouTube «5 канала» есть видео акции протеста в Киеве, которое датировано 5 июня 2012 года. На этом ролике Гончарук в мегафон скандирует: «Верните наше жилье». Кроме того, нынешний премьер тогда дал журналистам комментарий, заявив о «едва ли не самой масштабной проблеме» с жильем инвесторов.

Он говорил также, что «президент как орган государственной власти не может игнорировать» эту проблему. Тогда главой государства был Виктор Янукович. 

ВИДЕОВидео: 5 канал / YouTube

Еще одно видео, на которое обратили внимание в сети, обнародовано на YouTube-канале журналиста Андрея Пальчевского. Речь идет о выпуске ток-шоу «Про життя», вышедшем в эфир 20 июня 2012 года. В программе о любителях экстрима Гончарук снимался в массоdке. Он сидел в первом ряду как статист и ничего не комментировал. 

Гончарук появляется на 7.55 и 26.38 минуте видео. 

ВИДЕОВидео: Андрей Пальчевский / YouTube

12 февраля в конце брифинга в Кабмине журналисты попросили Гончарука прокомментировать это видео, но премьер ушел. Вопрос прозвучал уже после того, как Гончарук объявил о завершении брифинга. 

Гончаруку 35 лет. Он – самый молодой премьер-министр в истории Украины. Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады IX созыва, 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В сети нашли архивные видео с Гончаруком. Там он участвует в митингах и снимается в массовке

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