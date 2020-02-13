Первый за последние 17 лет визит президента Эквадора в Вашингтон

13.02.2020, 3:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил в среду о том, что США и Эквадор работают над заключением нескольких соглашений в сфере торговли и обороны. Об этом стало известно во время совместной пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома, в которой, помимо Трампа, приняли участие его гость и коллега – президент Эквадора Ленин Морено Гарсес, Первая леди Мелания Трамп и супруга президента Эквадора – Росио Гонсалес де Морено.

В последний раз лидеры США и Эквадора встречались на переговорах в Белом доме 17 лет назад.

«У них есть невероятная продукция», – заявил Трамп, имея в виду экспортные отрасли эквадорской экономики. «Они это выращивают, и нам это нравится – и им нужна наша продукция… Мы работаем над большими сделками. Мы работаем над оборонными возможностями, включая покупку [Эквадором] большого количества наших вооружений».

Отношения между США и Эквадором испортились после того, как Эквадор возглавил Рафаэль Корреа, политик левого толка, однако после победы Ленина Морено на выборах в 2017 году в американо-эквадорских отношениях наступило потепление.

«Пережив очень тяжелые времена, в особенности в международных отношениях, Эквадор решил снова присоединиться к международному сообществу и обновить отношения. Мы должны помнить, что США являются главным торговым партнером Эквадора», – напомнил Морено, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.

По информации Fox News, Роберт Лайтхайзер, глава Торгового представительства США, должен был принять участие в переговорах Трампа с Морено.

Президент Морено приветствовал сотрудничество с США в вопросах безопасности, экономики и культуры. Кроме того, Эквадор поддержал решение США признать Хуана Гуайдо, лидера венесуэльской оппозиции, в качестве временного президента Венесуэлы.

Как сообщает Fox News, Эквадор получил от США 72 млн долларов на оказание помощи беженцам, покинувшим Венесуэлу. Сейчас в Эквадоре находятся почти 400 тысяч венесуэльских беженцев.

Ленин Морено также заявил, что он собирается обсудить с Дональдом Трампом вопросы совместной борьбы с наркотрафиком, коррупцией и организованной преступностью.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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Первый за последние 17 лет визит президента Эквадора в Вашингтон

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