Мнение: Дутерте выгоняет США с Филиппин

13.02.2020, 3:25, Разное

"Колоритный парень "Дутерте официально выгоняет американские войска с Филиппин.
Расторгнув существующий договор дающий США право держать на архипелаге существенный контингент, Дутерте фактически ведет дело к тому, что впервые с конца XIX века США покинут некогда завоеванные у Испании острова. На собирание вещичек и вывод войск американцам дали полгода.

Трамп уже заявил, что не против вывести войска, так как на этом можно сэкономить деньги. Военно-стратегические причины нахождения американских войск на Филиппинах он проигнорировал, чем вызвал очередное раздражение в стане демократов и части республиканцев. Разумеется, в Китае немало порадовались такому ходу событий, учитывая претензии Китая в Южно-Китайском море, где США пытаются ограничить китайские амбиции.

При этом, вывод войск с Филиппин будет проходить на фоне требований Ирака к США убираться из страны и попыток США свалить из Афганистана с возможностью сохранить лицо. Такому давлению позиции глобальной империи уже давно не подвергались. Интересно, какая страна следующей решит избавиться от американских "смотрителей".

Источник: Colonel Cassad



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Мнение: Дутерте выгоняет США с Филиппин

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