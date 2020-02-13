Россия созвала заседание СБ ООН по Украине

13.02.2020, 3:19, Новости дня

Россия предложила провести открытое заседание Совета Безопасности ООН для анализа выполнения Минских соглашений, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной Минских договоренностей РФ запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений», – цитирует дипломата ТАСС.

В понедельник глава МИД РФ раскритиковал отношение Киева к обязательствам Украины в рамках Минских соглашений.

Напомним, Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был принят 12 февраля 2015 года по итогам многочасовых переговоров лидеров стран «нормандской четверки» в Минске.

Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, на Украине предполагалась глубокая конституционная реформа, результатом которой должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 17 февраля 2015 года эти договоренности были единогласно одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН.

В декабре 2019 года «нормандская четверка» выступила в поддержку Минских соглашений, согласовав необходимость изменения законов Украины на основе формулы Штайнмайера.

Вопреки этим договоренностям, президент Украины Владимир Зеленский после завершения саммита в «нормандском формате» выразил желание внести изменения в Минские соглашения. Киев потребовал передать контроль над границей Киеву до выборов в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин в связи с этим заметил, что в случае передачи границы военным Украины в Донбассе может начаться «Сребреница». В Кремле подчеркнули, что изменения в соглашениях возможны только при совместной работе с ДНР и ЛНР.