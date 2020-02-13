Следователя, отмечавшего повышение под лозунги «АУЕ», уволили из органов

13.02.2020, 3:16, Разное

В Тюмени из органов внутренних дел уволили майора Рафика Аглиуллина, который отмечал свое повышение под воровские лозунги. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

Отмечается, что Аглиуллин уволен «по дискредитирующим основаниям», а именно «за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России». Ранее в тюменском управлении СК начали проверку по фактам неоднозначного поведения правоохранителей.

Претензии у руководителей Аглиуллина появились после публикации в интернете видео, на котором майор отмечает свое повышение. Праздник сопровождался возгласами «Жизнь ворам!» и «АУЕ». Кроме того, на видеозаписи тюменские СМИ также опознали начальника отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности ГУ МВД по Тюменской области Алексея Ушатова и его заместителя Артура Рузеева.

Аглиуллин известен в Тюмени по участию в деле 74-летней пенсионерки Нины Трапш. Пенсионерку в 2018 году приговорили к штрафу в размере 30 000 рублей за угрозы следователю, а до этого — два месяца держали в СИЗО. Аглиуллин вел уголовное дело против нее.

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Источник: Новая газета



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Следователя, отмечавшего повышение под лозунги «АУЕ», уволили из органов

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