В США стартует чемпионат мира по конькобежному спорту

13.02.2020, 3:06, Новости дня

Сборная РФ по конькобежному спорту готовится принять участие в чемпионате мира, который 13 февраля стартует в американском городе Солт-Лейк-Сити. В составе российской команды в США отправились и наши лидеры Павел Кулижников и Денис Юсков.

Компанию им составили Руслан Захаров, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Александр Румянцев, Данила Семериков и Сергей Трофимов. За женскую сборную РФ выступят Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Дарья Качанова, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Ольга Фаткулина и Екатерина Шихова.

Чемпионат мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити завершится 16 февраля.