Валерия и Иосиф Пригожин поучаствовали в фотосессии для столичного салона Rolls-Royce

13.02.2020, 3:04, Разное

Популярная отечественная эстрадная исполнительница Валерия вместе с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным приняла участие в фотосессии для столичного салона автомобилей премиального сегмента Rolls-Royce. Певица в кадре предстала в необычном и несколько экстравагантном образе.
В одной из недавних публикаций в Instagram Валерия обнародовала небольшое видео с фотосессии для Rolls-Royce. Певица позировала на фоне люксовой модели бренда в коротком светлом платье, меховом палантине и белых сапогах на высоком каблуке. Дополняли образ стильная причёска и оригинальные украшения. На некоторых кадрах Валерия запечатлена в коктейльном чёрном платье рядом с Иосифом Пригожиным, одетым в классический костюм в тон наряду супруги. Примерил продюсер также «костюм нового русского» с ярко-красным пиджаком и массивной цепью на шее.

Певица отметила, что несмотря на «промозглую» погоду на улице, в салоне, где проходила фотосессия, царила тёплая и уютная атмосфера. Валерия поблагодарила всю женскую часть команды за идею и её воплощение, с юмором заметив, что во время съёмки присутствовал единственный житель и тот постоянно находился в кадре, информирует интернет-портал «Слово и Дело».



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Валерия и Иосиф Пригожин поучаствовали в фотосессии для столичного салона Rolls-Royce

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