В ВОЗ назвали срок начала испытаний вакцины против коронавируса на людях

13.02.2020, 2:44, Новости дня

Главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан назвала срок начала испытаний вакцины против коронавируса на людях.

«В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца», – приводит слова Шваминатан ТАСС.

Главный исполнительный директор ВОЗ уточнила, что вакцина будет готова через 12-18 месяцев.

Накануне в ВОЗ сообщили о тестировании лекарств от Эболы и ВИЧ для борьбы с коронавирусной пневмонией.

Во вторник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал ориентировочный срок разработки вакцины от коронавируса, который получил название Covid 19.

По данным на 12 февраля, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.



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В ВОЗ назвали срок начала испытаний вакцины против коронавируса на людях

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