Мнение: Что может сделать Путин, чтобы на его портреты не матерились?

13.02.2020, 2:40, Разное

Капитан-лейтенант Олег Лавренчук служил на подводной лодке Черноморского флота, командовал боевой частью радиотехнической службы корабля. Подлодка вышла поход и прибыла к берегам Сирии. Во время стоянки в порту Тартус, офицер и пятеро его сослуживцев посидели, выпили, закусили….

Для пятерых офицеров пьянка в походе завершилась без серьезных последствий. А вот Лавренчука со службы уволили. И скорей всего не за пьянку, а за то, что «вел себя агрессивно, а в военной комендатуре нецензурно выругался в адрес своего руководства и портрета Путина»….

А ведь были времена, когда некий солдат Орешкин, напившись в кабаке, начал буянить, а когда его попытались образумить, указав на висевший в комнате портрет государя, солдат заявил, что плевать он хотел на императора. Орешкина арестовали и завели дело. Бумаги передали на рассмотрение императору, а он нанес резолюцию: «Впредь моих портретов по кабакам не вешать, а Орешкину сообщить, что я на него тоже плевал».

Может, Путин тоже отдаст приказ не вешать его портретов в комендатурах? И не только в комендатурах, но и везде, где его могут обматерить?

Портрет Путина отсюда