Украинского полицейского и бывшего заключенного подозревают в поджоге автомобиля журналиста «Радио Свобода»

13.02.2020, 2:30, Новости дня

Служба безопасности Украины и прокуратура Львовской области выяснили, кто является возможным заказчиком и организатором поджога автомобиля Галины Терещук, корреспондента "Радио Свобода" во Львове. Украинская редакция "Радио Свобода", со ссылкой на Ирину Диденко, главного прокурора Львовской области, сообщила в среду, что в поджоге автомобиля журналистки подозреваются ранее судимый преступник и майор полиции.

Один из подозреваемых — 48-летний безработный житель Львова, который, по словам Ирины Диденко, известен в криминальном мире «по контрабандным схемам, а также хищению топлива». По данным СБУ, сейчас он скрывается за границей.

Организатором преступления, по мнению прокуратуры, является 43-летний оперуполномоченный криминальной полиции Львовской области, работающий в силовых органах с 1998 года. По версии обвинения, полицейский спланировал поджог и нанял исполнителя для совешения преступления. Оба подозреваемых внесены в общенациональный розыскной список.

Прокуратура будет требовать ареста для обоих подозреваемых. Уголовное дело заведено по статье об умышленном уничтожении имущества журналиста, максимальное наказание по нему – лишение свободы на срок до 15 лет.

Галина Терещук, которая сотрудничает с "Радио Свобода" с 2000 года, считает, что причиной поджога стала ее профессиональная деятельность.

6 февраля МВД сообщило о задержании в Одессе еще одного исполнителя преступления — 19-летнего студента городского политехнического университета. В случае, если его вина будет доказана, молодому человеку грозит от трех до 10 лет тюрьмы.