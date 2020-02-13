В ДТП под Псковом погибли 8 человек

13.02.2020, 2:30, Новости дня

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В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.

Трагический инцидент произошел в ночь на четверг, 13 февраля, на трассе Р23, где две машины совершили лобовое столкновение. По предварительным данным, все погибшие — граждане Украины, находившиеся в салоне микроавтобуса, передает "Интерфакс".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.



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В ДТП под Псковом погибли 8 человек

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