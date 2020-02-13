Пентагон включил Россию и Китай в число угроз для США в Африке

13.02.2020, 2:19, Новости дня

Африканское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов считает, что РФ и Китай представляют угрозу для США на Африканском континенте, сообщил командующий Сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье.

Клутье затруднился назвать конкретные страны, в которых, по оценке США, существует «российское присутствие», а в качестве аргументов своего тезиса привел утверждение о действиях в Африке неких «российских наемников», что многократно опровергалось Москвой. Кроме того, по словам генерала, «они (Россия) добывают здесь природные ресурсы», передает ТАСС.

В числе других угроз для США в Африке высокопоставленный военный назвал деятельность боевиков присоединившейся к «Аль-Каиде» (запрещенная в РФ террористическая организация) группировки «Аш-Шабаб». «Африканское командование считает, что «Аш-Шабаб» является одной из главных угроз, мы очень внимательно следим за ситуацией. Но соперничество с Россией и Китаем на континенте особенно важно», – сказал Клутье.

Ранее в Госдепе и Пентагоне обвинили Россию в срыве спецопераций США в Ливии.

Напомним, 23-24 октября 2019 года в Сочи прошел саммит и экономический форум «Россия – Африка», в котором приняли участие 55 африканских государств.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что РФ может предложить Черному континенту, а также констатировала успех этого мероприятия.



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Пентагон включил Россию и Китай в число угроз для США в Африке

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