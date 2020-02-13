В суд направили дело о поддельном дипломе экс-советницы бывшей главы Харьковской ОГА Светличной – СМИ

13.02.2020, 2:18, Новости дня

11 февраля прокуроры Харьковской местной прокуратуры №2 передали в суд обвинительный акт против бывшей советницы экс-главы Харьковской областной госадминистрации. Об этом пресс-служба облпрокуратуры сообщила 12 февраля.

В ведомстве не называют имени чиновницы. По данным издания Kharkiv Today, речь идет о Марии Андреас, которая была советницей экс-главы ОГА Юлии Светличной по гуманитарным вопросам и связям с общественностью на общественных началах.

По данным следствия, экс-чиновница подавала документы для участия в конкурсе на должность государственного служащего в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания, однако не прошла спецпроверку, так как «оказалось, что ее диплом является поддельным, о чем Нацсовет сообщил правоохранительным органам».

Женщине избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

28 марта 2019 года сайт Нацсовета сообщал, что Андреас назначена на должность представителя регионального отделения регулятора. В июле в Нацсовете проинформировали, что конкурс на эту должность объявят снова, так как победитель не был определен, в сентябре объявили результаты. В этот раз сайт регулятора отметил, что новый победитель будет назначен на должность после прохождения спецпроверки.

В определении Киевского райсуда Харькова от 15 ноября 2019 года по этому делу указано, что Андреас предоставила Нацсовету копию диплома, выданного Национальным техническим университетом «Харьковский политехнический институт» в 2003 году, однако в электронном Реестре документов об образовании, документа с такими серией и номером нет, отмечает Kharkiv Today.

Кроме того, в материалах суда говорится, что женщина в 2000 году была отчислена. 21 ноября 2019 года Андреас сообщили о подозрении, пишет Kharkiv Today. Журналисты спрашивали тогда женщину, есть ли у нее диплом «ХПИ».

«Для меня то, что вы говорите – это новость, я ничего не знаю, что там происходит. Пока ничего абсолютно не могу сказать», – ответила она тогда.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – «Использование заведомо поддельного документа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста до шести месяцев или ограничения свободы до двух лет.