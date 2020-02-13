Капитализация Apple выросла на $18 млрд. после новостей о возобновлении производства в Китае

13.02.2020, 2:06, Новости дня

Капитализация Apple выросла на $18 млрд. после сообщений о том, что заводы Foxconn по производству iPhone восстанавливают работу.

Foxconn, являющийся крупнейшим партнёром Apple, намерен к концу февраля хотя бы наполовину возобновить своё производство в Китае, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Из-за вспышки коронавируса заводы компании были закрыты на несколько недель. Контрактный производитель также планирует возобновить 80% производства в Китае в марте.

Планы ускоренного возобновления работы следуют за сообщениями о том, что только два завода смогли вновь открыть свои двери на этой неделе. Многочисленные туристические центры и торговые точки были вынуждены закрыть свои двери на несколько недель. Starbucks и Nike закрыли по крайней мере половину своих китайских офисов, а Tesla приостановила производство на своей новой Шанхайском Гигафабрике более чем на неделю.

Foxconn увеличила мощности на заводах во Вьетнаме, Индии и Мексике, чтобы справиться с простоем в Китае, однако производитель может зафиксировать падение выручки в первом квартале 2020 года из-за эпидемии, которая начала сказываться на деятельности контрактного производителя.

Влияние коронавируса на мировую технологическую отрасль, которая возлагала большие надежды на восстановление в 2020 году, может быть серьезным. Аналитики предупреждают, что вирус может сократить мировые поставки смартфонов на 10% в этом году.

Как и Apple, ведущие производители Android-смартфонов, включая Huawei Technologies, Oppo, Vivo и Xiaomi, а также производители ноутбуков, такие как HP и Dell, также имеют большую часть своего производства в Китае. Только южнокорейская Samsung Electronics полностью перенесла производство смартфонов из Китая, хотя она по-прежнему поставляет компоненты из страны.