Капитализация Apple выросла на $18 млрд. после новостей о возобновлении производства в Китае

13.02.2020, 2:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Капитализация Apple выросла на $18 млрд. после сообщений о том, что заводы Foxconn по производству iPhone восстанавливают работу.

Foxconn, являющийся крупнейшим партнёром Apple, намерен к концу февраля хотя бы наполовину возобновить своё производство в Китае, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Из-за вспышки коронавируса заводы компании были закрыты на несколько недель. Контрактный производитель также планирует возобновить 80% производства в Китае в марте.

Планы ускоренного возобновления работы следуют за сообщениями о том, что только два завода смогли вновь открыть свои двери на этой неделе. Многочисленные туристические центры и торговые точки были вынуждены закрыть свои двери на несколько недель. Starbucks и Nike закрыли по крайней мере половину своих китайских офисов, а Tesla приостановила производство на своей новой Шанхайском Гигафабрике более чем на неделю.

Foxconn увеличила мощности на заводах во Вьетнаме, Индии и Мексике, чтобы справиться с простоем в Китае, однако производитель может зафиксировать падение выручки в первом квартале 2020 года из-за эпидемии, которая начала сказываться на деятельности контрактного производителя.

Влияние коронавируса на мировую технологическую отрасль, которая возлагала большие надежды на восстановление в 2020 году, может быть серьезным. Аналитики предупреждают, что вирус может сократить мировые поставки смартфонов на 10% в этом году.

Как и Apple, ведущие производители Android-смартфонов, включая Huawei Technologies, Oppo, Vivo и Xiaomi, а также производители ноутбуков, такие как HP и Dell, также имеют большую часть своего производства в Китае. Только южнокорейская Samsung Electronics полностью перенесла производство смартфонов из Китая, хотя она по-прежнему поставляет компоненты из страны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Капитализация Apple выросла на $18 млрд. после новостей о возобновлении производства в Китае

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / В Рособоронэкспорте заявили о влиянии коронавируса на поставки С-400 в Китай

05.01 / Украина призвала Израиль и Польшу не мешать чествованию ОУН-УПА

05.12 / Эксперты объяснили «Блокноту», что толкнуло главу Ростовской области Голубева на войну с силовиками

02.01 / Для начала обсуждения оккупированного Крыма в международном формате участие России не требуется – Кулеба

29.01 / Казахстан приостановил пассажирское сообщение с Китаем

25.12 / Политика: Российских губернаторов учат на чужом опыте

10.02 / Украина эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй 11 февраля – посольство

31.01 / В России обнаружили первых зараженных коронавирусом

04.02 / «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс из Китая граждан СНГ. Авиакомпания имеет на это право

03.02 / Четверо офицеров ФСБ погибли в Сирии – СМИ и соцсети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика