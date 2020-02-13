Боксер Ковалев готов перейти в более тяжелый вес

13.02.2020, 2:06, Новости дня

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Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Сергей Ковалев в своем следующем поединке собирается выступить в первом тяжелом весе. О планах российского боксера сменить весовую категорию сообщил его тренер Бадди Макгирт.

"Он перейдет в первый тяжелый вес. Начинаем тренироваться примерно через месяц. Ковалев сможет добиться победы здесь и с весом 82 кг. Думаю, переход будет ему на руку", – приводит слова Макгирта Boxingnews24.com.

Напомним, что мексиканец Сауль Альварес в ноябре 2019 году нокаутировал 36-летнего Ковалева, отобрав у него титул WBO в полутяжелом весе.



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Боксер Ковалев готов перейти в более тяжелый вес

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