Гол Зе Луиша помог «Порту» выйти в финал Кубка Португалии

13.02.2020, 2:06, Новости дня

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Экс-спартаковец Зе Луиш стал автором одного из голов "Порту" в ответной игре 1/2 финала Кубка Португалии против "Академико Визеу". Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "драконов". По итогам двух матчей "Порту" вышел в финал турнира.

Помимо Зе Луиша в составе победителей мячи забили Алекс Теллес и Сержиу Оливейра. В первой полуфинальной игре команды разошлись миром – 1:1.

В финале "драконы" встретятся со своим извечным соперником – лиссабонской "Бенфикой". В полуфинальной серии "орлы" оказались сильнее "Фамаликана" (3:2, 1:1).



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Гол Зе Луиша помог «Порту» выйти в финал Кубка Португалии

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