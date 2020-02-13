Ида Галич рассказала об осложнениях во время родов

13.02.2020, 2:04, Разное

Ида Галич пояснила поклонникам об осложнениях во время родов. Ей пришлось провести операцию, которая закончилась успешно.
Популярная ведущая Ида Галич с нетерпением ждала появления своего первенца. Она делилась своим состоянием с поклонниками и отмечала, что уже не может дождаться родов. Они же, в свою очередь, должны были пройти без осложнений, но всё пошло не по запланированному сценарию. Ида Галич поблагодарила персонал больницы, в которой и проходили роды. Она также выразила благодарность анестезиологу. Поклонники тут же начали спрашивать, почему потребовалась операция, но знаменитость решила не углубляться в произошедшее. Галич рассказала, что действительно потребовалось хирургическое вмешательство, но сейчас с ней и её ребёнком всё в полном порядке.

В данный момент Ида Галич продолжает отдыхать в больнице. За ней ведётся пристальное наблюдение медперсонала. Телеведущая отметила, что редко остаётся одна. Её супруг и мать постоянно дежурят в её палате и не оставляют одну.



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Ида Галич рассказала об осложнениях во время родов

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