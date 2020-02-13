Королева Елизавета II вернулась в Лондон из отпуска

13.02.2020, 1:37, Разное

Королева Елизавета II на троне уже 67 лет, и час от часу не легче. Последние месяцы семью монархов сотрясает одна скандальная новость за другой: принц Гарри отрекся от семьи и уехал вслед за Меган Маркл в США, младший сын Ее Величества принц Эндрю оказался впутанным в сексуальное преступление, а внук Елизаветы Питер Филлипс вчера объявил о разводе, хотя на фоне остального это и кажется сущим пустяком. Ни одно из этих событий не обошлось без комментария дворца и, соответственно, личного внимания к вопросу Елизаветы. Решать дела насущные королеве приходилось прямо из отпуска, но вчера она завершила свое 1,5-месячное пребывание в Сандрингеме и вернулась в Лондон.

Королева Елизавета вернулась в Лондон из рождественского отпуска Королеву засняли на вокзале в голубом пальто, черных туфлях на удобной колодке, а на голове у нее был платок. По сравнению с ее прошлогодними «луками» этот был малопримечателен и максимально нейтрален. В 2017-м королева спустилась из поезда на перрон железнодорожной станции в пальто остромодного фиолетового оттенка, который институт цвета Pantone, главный мировой авторитет в области цветовой коммуникации, назвал главным цветом наступающего, 2018 года. Следом — облачилась в пальто оттенка кэмел, который не теряет своей актуальности десятилетиями, а дополнила образ платком британского бренда Burberry.

Идеальную формулу гардероба для поездки на поезде королева Елизавета II вывела еще давно. На архивных снимках малышка Лилибет позирует на перроне вокзала в элегантном пальто, головном уборе и черных туфельках. По сей день составляющие формулы не изменились. Экспериментируя с цветом и брендами (во всем, что не касается обуви), королева каждый раз демонстрирует неизменно элегантные образы.