Королева Елизавета II вернулась в Лондон из отпуска

13.02.2020, 1:37, Разное

Королева Елизавета II на троне уже 67 лет, и час от часу не легче. Последние месяцы семью монархов сотрясает одна скандальная новость за другой: принц Гарри отрекся от семьи и уехал вслед за Меган Маркл в США, младший сын Ее Величества принц Эндрю оказался впутанным в сексуальное преступление, а внук Елизаветы Питер Филлипс вчера объявил о разводе, хотя на фоне остального это и кажется сущим пустяком. Ни одно из этих событий не обошлось без комментария дворца и, соответственно, личного внимания к вопросу Елизаветы. Решать дела насущные королеве приходилось прямо из отпуска, но вчера она завершила свое 1,5-месячное пребывание в Сандрингеме и вернулась в Лондон.

Королева Елизавета вернулась в Лондон из рождественского отпускаКоролеву засняли на вокзале в голубом  пальто, черных туфлях на удобной колодке, а на голове у нее был платок.  По сравнению с ее прошлогодними «луками» этот был малопримечателен и максимально нейтрален. В 2017-м королева спустилась из поезда на перрон железнодорожной станции в пальто остромодного фиолетового оттенка, который институт цвета Pantone, главный мировой авторитет в области цветовой коммуникации, назвал главным цветом наступающего, 2018 года. Следом — облачилась в пальто оттенка кэмел, который не теряет своей актуальности десятилетиями, а дополнила образ платком британского бренда Burberry. 

Идеальную формулу гардероба для поездки на поезде королева Елизавета II вывела еще давно. На архивных снимках малышка Лилибет позирует на перроне вокзала в элегантном пальто, головном уборе и черных туфельках. По сей день составляющие формулы не изменились. Экспериментируя с цветом и брендами (во всем, что не касается обуви), королева каждый раз демонстрирует неизменно элегантные образы. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Королева Елизавета II вернулась в Лондон из отпуска

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / «Это очень невыгодно»: Наташа Королёва продала дорогую недвижимость в Майами

26.01 / Американские учёные назвали вегетарианскую диету лучшей для больных диабетом

23.01 / В Motorola назвали новый срок выхода на рынок «раскладушки» RAZR (2019)

19.12 / Казанский: После встречи в МВД уверенности в причастности подозреваемых к убийству Шеремета лично у меня не прибавилось

20.01 / Роман Гриценко в день рождения Ольги Бузовой рассказал, был ли у него секс с ней

21.01 / Геологи нашли доказательства более раннего появления магнитного поля Земли

12.01 / СМИ назвали стоимость образования детей Аллы Пугачевой Лизы и Гарри Галкиных

25.01 / Эксперты рассказали о 5 опасных ошибках зимнего вождения

15.01 / Главный аналитик КГБ СССР о Владимире Путине

31.01 / «Была бы официанткой»: наплевавшую на отца Маркл поставили на место

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика