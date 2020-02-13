ВОЗ: в ситуации с коронавирусом есть положительная динамика

13.02.2020, 1:30, Новости дня

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Всемирная организация здравоохранения направила перчатки, маски и халаты в 18 стран мира. Об этом сообщили представители организации. ВОЗ отмечает, что сейчас наметилась положительная динамика, за пределом Китая вирус распространяется только на круизном лайнере "Даймонд принцесс", который сейчас на карантине.

"Число впервые подтвержденных случаев заболевания, вызванного вирусом COVID-19, зарегистрированных в Китае, неуклонно сокращалось в течение последней недели, но это следует интерпретировать с особой осторожностью. Эта вспышка все еще может идти в любом направлении", — сообщил Тедрос Аданом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения.



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ВОЗ: в ситуации с коронавирусом есть положительная динамика

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