Пляжный футбол. «Локомотив» и «Спартак» стартовали с побед на клубном чемпионате мира

13.02.2020, 1:30, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

В Москве во дворце спорта "Мегаспорт" стартовал клубный чемпионат мира по пляжному футболу. В нем принимают участие сразу два российских клуба – столичные "Локомотив" и "Спартак". Обе команды начали турнир с победы.

Красно-белые, выступающие в группе В, оказались сильнее швейцарского "Грассхоппера" со счетом 8:1. "Железнодорожники" в группе А разгромили турецкий "Аланьяспор" – 14:4.

13 февраля спартаковцы встретятся с бразильским "Фламенго", а "Локомотив" проверит себя в противостоянии с испанским "Леванте".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Пляжный футбол. «Локомотив» и «Спартак» стартовали с побед на клубном чемпионате мира

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Аваков: Если среди людей, прошедших войну на Донбассе, есть преступники, то это не значит, что все остальные – негодяи

31.01 / Роскомнадзор возбудил дела против Facebook и Twitter. Им грозит многомиллионный штраф

10.12 / Франция подчеркнула выгоду для всего ЕС от «Северного потока – 2»

23.12 / Стоимость транзита газа через Украину для «Газпрома» будет неизменной пять лет – вице-премьер РФ

12.12 / На Украине продлили действие закона о статусе Донбасса

31.12 / В РФ создадут госкорпорацию по освоению континентального шельфа

11.02 / Политики США озаботились арестом расхитившего бюджет экс-мэра Тбилиси

02.12 / Шевченко: У Украины есть хорошие шансы выйти из группы на Евро 2020

15.01 / В Италии разоблачили кравшую деньги Евросоюза мафиозную структуру

20.01 / Юрий Шевелев может выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах губернатора Архангельской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика