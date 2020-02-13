В России выздоровел второй человек с коронавирусом. Число погибших в мире превысило 1110 человек

13.02.2020, 1:28, Новости дня

Гражданина Китая, который находился в больнице Читы, выписали. Таким образом, в России вылечились оба инфицированных коронавирусом человека. В мире число заболевших превышает 44 тысячи, из них 1113 человек погибли.

Врачи выписали из забайкальской краевой инфекционной больницы гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса.

«С 26 января пациент находился на лечении, весь необходимый набор диагностических и лечебных мероприятий, согласно стандартам и порядку, он получил. Сегодня он выписан домой», – рассказал главврач Сергей Юрчук.

Речь идет о гражданине Китая, который ранее жаловался на условия содержания в больнице Читы: мужчину не устраивало, что врачи не подтверждают его диагноз и возможное заражение членов его семьи – дочери и жены. Семья мужчины останется в больнице до 14 февраля, сам он пока будет находиться в Чите.

Накануне из больницы в Тюмени также выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая. Результаты анализов контактирующих с ней людей оказались отрицательными. Таким образом, в России вылечились оба инфицированных COVID-19 человека.

Тем временем число погибших из-за коронавируса достигло 1113 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая. При этом общее число новых зараженных в материковом Китае за сутки составило 2015 человек – это самый низкий показатель с 30 января. От болезни удалось вылечить 4740 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заражены свыше 40 тысяч человек. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус накануне заявил, что первые вакцины от COVID-19 могут быть готовы через полтора года. При этом он отметил, что сегодня существует много доступных мер, которые могут предотвратить заражение.

 



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В России выздоровел второй человек с коронавирусом. Число погибших в мире превысило 1110 человек

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