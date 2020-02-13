Российского офицера-подводника уволили за пьянство и ругань в адрес портрета Путина

13.02.2020, 1:28, Новости дня

Капитан-лейтенанта Олега Лавренчука, служившего на подводной лодке Черноморского флота, уволили за пьянство и нецензурную ругань на базе Военно-морского флота в сирийском порту Тартус, сообщает «Коммерсант». 

По данным издания, 30 июня прошлого года офицер вместе с другими военными употреблял спиртные напитки, после чего его в пьяном виде задержала военная полиция, при задержании Лавренчук оказывал сопротивление и вел себя агрессивно. Когда его доставили в военную комендатуру, он ругался матом на коменданта, личный состав комендатуры и также на портрет Владимира Путина, говорится в документах дела.

Свою вину офицер признал и раскаялся в случившемся, однако его уволили со службы досрочно «за совершение грубого дисциплинарного проступка».

Лавренчук обратился в Севастопольский гарнизонный военный суд, чтобы оспорить свое увольнение. Он указал, что распивал алкоголь не один и во внеслужебное время, а воздержаться не смог, так как был в подавленном состоянии из-за длительной служебной командировки за пределами России.

Суд ​оставил свое решение в силе, несмотря на положительные характеристики Лавренчука и отсутствие у него других дисциплинарных взысканий.

По словам адвоката Сергея Гурина, до выхода на пенсию Лавренчуку оставалось 2,5 года, на флоте он прослужил 17,5 года. Перед инцидентом его подлодка находилась в Сирии четыре месяца.

После того как военные узнали о продлении командировки, они решили выпить. Юрист высказал мнение, что увольнение офицера могло быть «показательным». Суд, по его словам, не учел, что у офицера есть ребенок и квартира в военную ипотеку, а этот проступок был для него первый.



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Российского офицера-подводника уволили за пьянство и ругань в адрес портрета Путина

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