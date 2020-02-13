Le Parisien — экологическая и социальная катастрофа — кандидат в мэры Парижа против Олимпиады-2024

13.02.2020, 1:21, Новости дня

Кандидат на пост мэра Парижа Викаш Дорасо пообещал в случае своего избрания провести референдум, на котором жители столицы и Парижского региона смогут отказаться от проведения Олимпийских игр в их городе, пишет Le Parisien. По мнению бывшего футболиста, это мероприятие и сопряжённое с ним строительство выгодно только крупным компаниям, а возводить спортивные объекты можно и без договора с Международным олимпийским комитетом.



Reuters

Бывший игрок футбольного клуба «Пари Сан-Жермен» и кандидат на муниципальных выборах в Париже от XVIII округа Викаш Дорасо предложил отменить Олимпиаду 2024 года, которая должна пройти во французской столице, пишет Le Parisien.

«Эти Олимпийские игры являются экологической и социальной катастрофой, — рассказал газете Дорасо, которого поддерживает «Непокорённая Франция». — Олимпийские игры — это всего лишь праздник многонациональных компаний и госзакупок, праздник потребления». Также бывший футболист сожалеет, что власти не проконсультировались с парижанами и жителями Парижского региона перед тем, как выдвинуть столицу на конкурс. По его словам, заявку одобрили поспешно, и в случае своей победы он обещает провести референдум среди жителей, не сомневаясь в решительном «нет».

Как часто подчёркивает Комитет организации Олимпийских игр, жители пригородов участвуют в различных секциях и в дальнейшем смогут использовать построенные объекты, например Олимпийский центр водного спорта. «Но зачем ждать для этого Олимпийских игр, почему просто не позаботиться о жителях Парижского региона?» — спрашивает Викаш Дорасо. В качестве примера он приводит референдум в штате Колорадо в ноябре 1972 года, когда 60% населения проголосовало против финансирования Олимпиады в Денвере. В итоге зимние Олимпийские игры 1976 года состоялись в австрийском Инсбруке.

На запрос Le Parisien Комитет организации Олимпийских игр во Франции отказался прокомментировать предложение кандидата, чтобы не принимать участие в его кампании. В теории возможность отказаться от проведения Олимпиады существует, но после случая в Денвере она юридически закреплена в контракте принимающего города. Заключённый 13 сентября 2017 года в Лиме договор между Международным олимпийским комитетом (МОК), мэром Парижа Анн Идальго и председателем Олимпийского комитета Франции Денисом Массеглиа обязывает не только город, но и французское правительство соблюдать условия сделки.

Отмечается, что МОК может сам принять решение не проводить Олимпиаду в конкретном городе, если «страна находится в состоянии войны, гражданских волнений, под бойкотом или эмбарго со стороны международного сообщества… или если у МОК найдётся достаточно причин, чтобы полагать, что жизнь или безопасность участников будет поставлена под угрозу».

Однако если городские власти или Комитет организации Олимпийских игр не смогут предоставить вескую причину для отказа от проведения мероприятия, вся сумма с процентами (€1,2 млрд) будет удержана МОК. В этом случае, по мнению одного из членов комитета, пострадает имидж Франции и её влияние в международных инстанциях. К тому же Париж и Парижский регион уже заключили договоры с компаниями на проведение необходимых работ и в случае их отмены будут обязаны выплатить значительные денежные компенсации. Наконец, как напоминает Le Parisien, при отказе от проведения Олимпиады МОК может подать в суд на Париж, который в качестве принимающего города по контракту отказался от любой возможности получить юридическую неприкосновенность.