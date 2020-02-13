Арахамия о Брагаре: Ну, сошел с ума кратковременно. Ну, назад вернется

13.02.2020, 1:18, Новости дня

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью «Стране», которое вышло 12 февраля, заявил, что посоветовал нардепу от этой фракции Евгению Брагарю на некоторое время воздержаться от общения с медиа после скандала с пенсионеркой, которой тот посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за газ.

По словам Арахамии, он не может назвать инцидент «иначе, как тупым залетом».

«После истории с пенсионеркой и собакой, я ему сказал: «Парень, если бы я был тобой, то я бы пару недель точно никуда не ходил, потому что ты стал настолько знаменитым, что нужно дать возможность медиа немножко о тебе забыть», – сказал он.

В то же время глава фракции отметил, что Брагар не пропускает заседания Рады.

«Когда я услышал о его залете, первое, что я сделал – посмотрел статистику его голосований. Он идеально голосует и ходит. Понял, что он хороший парень и будем смотреть. Ну, сошел с ума кратковременно. Ну, назад вернется. Я – как лев в мультике «Мадагаскар». Помните, у него все стейками были, а у меня все – кнопочки», – заявил нардеп.

По словам Арахамии, ему приходится отвечать перед Офисом президента за каждый подобный «ляп».

«Вы не представляете, как нас «песочат» в Офисе президента за каждый подобный ляп. Над нами откровенно посмеиваются «опытные депутаты». У нас сейчас говорят о собаках и переписках. А они тогда проворачивали свои коррупционные дела в тишине. А мы вшквариваемся на ровном месте, вляпываемся в такие ситуации на ровном месте… Сейчас я уже немного привык, а раньше меня это просто шокировало. Мне же по должности волей-неволей нужно вписываться за них, находить им оправдание», – добавил он.

31 января во время эфира на телеканале «112 Украина», рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при такой пенсии, депутат Брагарь сказал: «Если у нее есть какое-то имущество… какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…». Позже он был раскритикован коллегами и извинился за свои слова. Журналисты нашли ту самую пенсионерку – Любовь Колючую из села Аджамка в Кировоградской области. Женщина сообщила, что после эфира Брагарь звонил ей и извинялся.