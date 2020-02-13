«Правительство кормит нас «завтраками». Украинцы, которые ждут эвакуации из Уханя, записали видеообращение

13.02.2020, 1:18, Новости дня

Несколько украинцев, которые заблокированы в китайском городе Ухань, где из-за распространения коронавируса 2019-nCoV объявлен карантин, заявили, что украинские власти постоянно меняют дату эвакуации. Их видеообращение «Громадському» предоставил Святослав Гарасюк, который сейчас находится в Ухане. 

«С каждым днем все становится хуже и хуже. Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Каждый день меняется информация: нет мест в Украине, негде нас поселить», – рассказала одна из украинок. 

Гарасюк рассказал телеканалу, что общежитие в Ухане, где живет он и его знакомые, закрыто на карантин.

«Нас выпускают исключительно в магазины, супермаркеты, которые работают только до обеда. Сейчас работают далеко не все магазины, в них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, которые люди массово раскупают», – рассказал мужчина. 

Еще один украинец, который ждет эвакуации, подчеркнул, что все, кто хочет вернуться в Украину, согласились находиться в изоляции. 

«Мы хотим обратиться к министру здравоохранения [Зоряне Скалецкой]: все люди, которые хотят вернуться домой, дали согласие и заполнили все формы для прохождения 14-дневного карантина», – сказал он. 

Українці ізольовані в китайському Ухані — епіцентрі зараження коронавірусом. Вони зняли звідти відео і надіслали нам pic.twitter.com/f3M6KYEmvA

— hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020

Посольство Украины в Китае сообщало, что эвакуация пройдет 11 февраля, но это пока не произошло. Минздрав Украины утвердил алгоритм эвакуации украинцев из Уханя. Премьер-министр Алексей Гончарук сказал 12 февраля, что «это вопрос дней». 

«Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия», – заявил он.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113. Общее число инфицированных составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больниц. В тяжелом состоянии находятся 8204 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Правительство кормит нас «завтраками». Украинцы, которые ждут эвакуации из Уханя, записали видеообращение

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