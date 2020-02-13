Трамп считает Сандерса главным претендентом на выдвижение в президенты от демократов

13.02.2020, 1:14, Новости дня

Президент Дональд Трамп считает, что сенатор Берни Сандерс на данный момент является основным претендентом на участие в президентских выборах от Демократической партии. Трамп сказал об этом, общаясь с журналистами в среду после переговоров с президентом Эквадора Ленином Морено Гарсесом.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кто является главным претендентом на участие в выборах президента от демократов, Трамп сказал: «Хороший вопрос. Я бы сказал, что, похоже, что у Берни [Сандерса] дела идут очень хорошо».

После того, как журналист задал уточняющий вопрос о причинах роста популярности Сандерса, президент высказал предположение, что «людям нравится программа», которую предлагает сенатор.

«Людям нравятся его идеи, у него есть энергия, у его людей есть энергия… им нравятся его идеи… Множеству людей эта конкретная программа не нравится, но есть группа [людей], которая, вероятно, согласна с этим (с идеями Сандерса – Г.А.)… Но определенно кажется, что прямо сейчас у Берни Сандерса есть преимущество», – заявил Трамп.

Трамп провел совместную пресс-конференцию с президентом Эквадора Лениным Морено Гарсесом. Присутствовали также первая леди Мелания Трамп и супруга президента Эквадора Росио Гонсалес де Морено.