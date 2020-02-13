Суд продлил срок действия обязательств Микитасю

13.02.2020, 1:06, Новости дня

12 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины принял решение о продлении на два месяца срока действия обязательств, возложенных на экс-президента государственной корпорации «Укрбуд». Об этом проинформировала пресс-служба ВАКС в Facebook.

«Подозреваемый обязан выполнять возложенные на него ранее обязательства. В частности: не оставлять место жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронное средство контроля (браслет)», – рассказали в пресс-службе.

В ВАКС не указали имя экс-президента «Укрбуда», но отметили, что дело касается присвоения имущества Национальной гвардии Украины. Известно, что в нем фугирует Максим Микитась.

🚧У #ВАКС продовжили строк дії обов'язків експрезиденту корпорації "Укрбуд"Сьогодні, 12 лютого, слідчий суддя Вищого… Posted by Вищий антикорупційний суд on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд Украины рассмотрел апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

20 января пограничники сняли с рейса Микитася при попытке покинуть Украину.

Микитась фигурирует в еще одном уголовном производстве. Его обвиняют в нанесении легких телесных повреждений председателю Любечской объединенной территориальной общины Черниговской области. Это уголовное производство передали в суд.