Диана Арбенина рассказала, почему вдруг захотела родить ребёнка

13.02.2020, 1:04, Разное

Певица, поэтесса и художница Диана Арбенина рассказала, почему ей однажды вдруг захотелось родить ребёнка, ведь долгое время материнство звезду не интересовало. Дети – двойняшки Артём и Марта – родились у лидера рок-группы «Ночные снайперы» в 2010 году, но кто их отец, артистка скрывает.
По словам Дианы Арбениной, она – человек спонтанный, в жизни предпочитающий ничего не планировать заранее. Даже желание стать матерью возникло у певицы внезапно, когда на одной из вечеринок она обратила внимание на чужого ребёнка. Прежде звезду тема воспитания детей не интересовала, но тогда, в 34 года, она почувствовала острое желание подарить теплоту своим малышам.

На сегодняшний день Диана Арбенина не только успешная певица, но также любящая и любимая мама. Её двойняшкам уже по 10 лет. Своим детям исполнительница старается посвящать всё свободное время. Желание певицы – чтобы сын и дочь выросли достойными людьми, а потому она делает акцент на их учёбе.



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Диана Арбенина рассказала, почему вдруг захотела родить ребёнка

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