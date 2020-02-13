Трамп отреагировал на решение Филиппин расторгнуть военный договор с США

13.02.2020, 0:58, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение Филиппин расторгнуть заключенный с США договор об иностранных вооруженных силах.

«Я особо не возражаю против этого, честно говоря. Мы помогали Филиппинам бороться с ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»). У меня хорошие отношения с их президентом [Родриго] Дутерте», – приводит слова Трампа ТАСС.

«Я действительно не против, если они это сделают. Мы не возражаем. Мы сэкономим кучу денег», – сообщил глава вашингтонской администрации во время встречи с президентом Эквадора Ленином Морено в Белом доме.

При этом глава Белого дома отметил, что США несколько лет назад «буквально в одиночку спасли [Филиппины] от жестоких нападений ИГ*».

Во вторник Филиппины уведомили США о расторжении договора об иностранных вооруженных силах в одностороннем порядке.

Напомним, в октябре 2016 года филиппинский президент Родриго Дутерте в ходе визита в Китай заявил, что Филиппинам и США пришло время «распрощаться». В марте 2018 года Дутерте объявил об отказе Филиппин принимать участие в развязанных США конфликтах.