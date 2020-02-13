Наука: Шум на работе повышает риск болезней сердца

13.02.2020, 0:52, Разное

Миллионы людей работают в шумных условиях. Новые данные подчеркивают, что шум на работе опасен не только для слуха. Из-за него повышаются уровни холестерина и артериального давления, важнейшие факторы риска болезней сердца.

Особенно остро эта проблема касается таких отраслей, как добыча полезных ископаемых, строительство и обрабатывающая промышленность. Взаимосвязь громкого шума на работе и нарушений слуха установлена уже давно. Кроме того, он является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые обнаружили, что шум способствует развитию артериальной гипертензии и повышению уровня холестерина, поскольку вызывает выброс гормонов стресса (кортизола), изменения в сердечном ритме и тонусе кровеносных сосудов. Результаты нового исследования опубликованы в American Journal of Industrial Medicine.

Для изучения этой проблемы были использованы общенациональные данные о 22.906 работающих взрослых в 2014 году.

«Значительная часть работников, включенных в исследование, имеет проблемы со слухом, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина, что может быть связано с шумом на работе», — рассказала соавтор исследования Элизабет Мастерсон (ElizabethMasterson) из Национального института безопасности и гигиены труда (National Institute for Occupational Safety and Health) в Цинциннати, штат Огайо.

С профессиональным шумом сталкивался каждый четвертый работник, а в течение последнего года ему подверглось 14%. В целом, нарушения слуха имели 12% респондентов, повышенное кровяное давление — 24%, высокий уровень холестерина — 28%, инфаркт миокарда и инсульт перенесли 4%.

Именно с воздействием шума на рабочем месте ученые связали 58% случаев проблем со слухом, 14% высокого кровяного давления и 9% случаев повышенного уровня холестерина в крови.

«Исследование само по себе не устанавливает причинно-следственной связи между воздействием шума и ишемической болезнью сердца», — отметил не принимавший участия в проекте Джон Демент (Joh nDement), исследователь по охране труда и профессор университета Дьюка в Дареме (Duke University in Durham), Северная Каролина.

Тем не менее, проблема требует решения. Мастерсон отмечает: «Если бы шум был уменьшен до более безопасных уровней на рабочем месте, было бы предотвращено более 5 миллионов случаев нарушения слуха среди работников». Она добавляет, что исследование дает дополнительные доказательства связи шума и факторами сердечного риска, что в будущем должно помочь снизить их.

Эксперты сообщают, что при возможности необходимо снижать уровень шума на рабочем месте: использовать более тихое оборудование, проводить техобслуживание и смазывание, устанавливать барьеры между источниками шума и рабочими зонами. Также рабочие могут носить защиту в шумных местах, слушать музыку на безопасном уровне громкости. Должны проводиться стандартные тесты проверки слуха.

По данным Росстата, производственных шум наиболее распространен в следующих отраслях промышленности: