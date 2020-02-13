Трамп предостерег Сенат от принятия резолюции, ограничивающей право президента вести военные действия против Ирана

13.02.2020, 0:52, Новости дня

Президент Дональд Трамп в среду предостерег Сенат от принятия резолюции, которая ограничивает полномочия президента в части ведения военных действий против Ирана. По словам главы государства, принятие резолюции станет «очень плохим сигналом», который позволит Тегерану действовать безаказанно.

«Для безопасности нашей страны очень важно, чтобы Сенат США не голосовал за резолюцию о военных полномочиях по Ирану. У нас все хорошо в отношении Ирана, и сейчас не время показывать слабость», — написал Трамп в Твиттере.

Демократы в январе заявили о том, что они заручились голосами в Сенате для одобрения резолюции, которая обязывает президента получать разрешение от Конгресса на ведение военных действий против Ирана.

Между тем, днем в среду восемь сенаторов присоединились к демократам, поддержав резолюцию и проголосовав за то, чтобы вынести документ на финальное голосование. В поддержку резолюции высказался 51 сенатор, 45 голосов было подано против. Заключительное голосование по поводу резолюции состоится в среду или в четверг.



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Трамп предостерег Сенат от принятия резолюции, ограничивающей право президента вести военные действия против Ирана

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