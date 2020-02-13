Уильям Барр даст показания в комитете Палаты представителей

13.02.2020, 0:52, Новости дня

В среду 23 демократа, входящие в состав Юридического комитета Палаты представителей, обратились с письмом, подтверждающим, глава Минюста Уильям Барр 31 марта даст показания комитету. Вопросы к Барру связаны, как отмечается, с его ролью главы Министерства юстиции и возможному «влиянию» президента Трампа на работу ведомства.

«С тех пор, как президент Трамп вступил в должность, – говорится в письме, адресованном У. Барру, – мы неоднократно предупреждали Вас и ваших предшественников о том, что неправомочное использование нашей системы уголовного правосудия ради политических устремлений опасно для нашей демократии и неприемлемо для Юридического комитета Палаты [представителей]. Наши коллеги-республиканцы предупреждали министерство [юстиции] о том же самом. В этом отношении наша позиция остается постоянной и двухпартийной на протяжении нескольких лет».

«В течение Вашего пребывания в должности Генерального прокурора США, – говорится далее в документе, – Вы оказались вовлечены Выше поведение в вопросах, связанных с президентом [Трампом] вызвало существенную забоченность у Юридического комитета. Только за последнюю неделю вы предприняли шаги, которые ставят под крайне серьезное сомнение качество Вашего руководства Министерством юстиции. Они, в частности, включают в себя:

развитие событий, связанных с отстранением от должности прокурора Джесси Лью, курировавшей судебное разбирательство в отношении замглавы избирательного штаба Дональда Трампа – Рика Гейтса, экс-советника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и давнего политического советника президента Трампа – Роджера Стоуна;

разработку нового «процесса», при помощи которого личный адвокат президента Трампа Руди Джулиани может, через Вас, распространять информацию из Министерства юстиции о политических соперниках президента;

решение проигнорировать работу Ваших прокуроров и значительно уменьшить – по-видимому, по просьбе президента – тяжесть приговора, который было рекомендовано вынести Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний под присягой. Это решение привело к тому, что все четыре участвующих в деле прокурора отказались от дальнейшего участия в процессе в знак протеста.

Эти замечания – не единственные, которые наш комитет намерен обсудить с Вами, когда Вы явитесь [для дачи показаний], но их достаточно, чтобы сконцентрировать на них все наше внимание на данном этапе» – говорится в послании.

Напомним, что ранее глава Белого дома выразил возмущение по поводу рекомендации прокуроров, которые призвали приговорить ЮридичРоджера Стоуна к тюремному заключению на срок от 7 до 9 лет за нарушения, связанные с выборами 2016 года.

«Это ужасная и очень нечестная ситуация, – написал президент Трамп в «Твиттере». – Настоящие преступления совершались с другой стороны, а с ними ничего не делается. Нельзя допустить извращения правосудия!»

После этого во вторник Министерство юстиции неожиданно отозвало эту рекомендацию, назвав ее «излишней и необоснованной». При этом все четыре прокурора, участвовавшие в процессе, действительно, как сказано в письме когрессменов-демократов, подали в отставку.