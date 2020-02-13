Гаджеты: Роскомнадзор разблокировал свыше 2 млн IP-адресов

13.02.2020, 0:43, Новости дня



Российский регулятор Роскомнадзор, прославившийся борьбой с мессенджером Telegram, на этой неделе разблокировал львиную долю из заблокированных ранее IP адресов. При этом представители Роскомнадзора разъяснили такую демократизацию, тем, что заблокированные ресурсы длительное время не работают для поставки запрещенного контента.

В черном списке Роскомнадзора на 10 января находилось свыше 2,8 млн IP адресов. По данным ресурса, отслеживающего черный список Роскомнадзора, уже через день на 11 февраля число заблокированных IP адресов снизилось до 749 тысяч.



Адреса, внесенные в черные списки Роскомнадзора и Прокуратуры, в основном были полностью блокированы с целью блокировки работы мессенджеров Telegram и Zello. Такие действия регулятора перекрыли российским пользователям доступ к некоторым сайтам и ресурсам.

Февральская разблокировка стала второй по величине в истории Роскомнадзора, ранее были возвращены к активной жизни 2,7 млн IP адресов Amazon и 130 тысяч из сети Microsoft.