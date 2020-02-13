Арахамия о ролике с якобы Нефьодовым: Меня в его танцах волнует только одно – были ли растаможены все эти аксессуары?

13.02.2020, 0:42, Новости дня

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что способ проведения свободного времени вне работы – личное дело каждого человека, в том числе и главы Гостаможенной службы Украины Максима Нефьодова. Об этом Арахамия сказал в интервью «Стране», которое вышло 12 февраля, комментируя видео, где якобы Нефьодов находится на эротическом шоу в киевском клубе.

У Арахамии спросили, бывал ли он на подобных шоу.

«Вы про ночные клубы, где есть эротические представления? Бывал. В разных местах и разных странах. Я молодой человек, хоть и семейный. Я был в Лас-Вегасе, там много таких шоу. Знаете, все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Я что, ханжа, что ли? А что в этом такого? Разве эротика – это плохо? У меня либеральные взгляды. Я вообще за то, чтобы это все легализировать. Нефьодов – молодой парень, и что он делал в том клубе – это его личная ситуация с женой. Если бы это было в рабочее время и за государственные деньги – другое дело. А так это выворачивание нижнего белья на публику. Меня в его танцах волнует только одно. Были ли растаможены все эти аксессуары, которые были на видео? Если ванная, ремни, свечи были завезены не контрабандным способом – вопросов нет», – сказал глава фракции. 

Он отметил, что девушки на видео – пиджейки в клубе,

«Это же законная работа, ничего такого в этом нет. Это же не проституция», – добавил депутат.

6 февраля сайт «Страна» опубликовал видео, на котором, как утверждало издание, Нефьодов танцевал на закрытой вечеринке в киевском клубе Queen. На ролике похожий на Нефьодова мужчина танцует с полуобнаженными танцовщицами.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Арахамия о ролике с якобы Нефьодовым: Меня в его танцах волнует только одно – были ли растаможены все эти аксессуары?

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