Мнение: Контрабандист

13.02.2020, 0:34, Разное

В российские СМИ заброшена новость о масштабной белорусской контрабанде сигарет, которая была обнаружена в российских магазинах более чем в 70 регионах. Как-то всё это очень знакомо, привычно и даже уныло. Как только кто-то перестает оправдывать возложенные на него Кремлем надежды, так сразу выясняется, что и помидоры у него не той системы, и семья нефтью с ИГИЛ торгует, вино поддельное или вот сигареты контрабандные. Как только мы снова начинаем дружить, все эти страшные преступления немедленно теряют свое значение.

Приёмы нашей пропаганды донельзя тупые и однотипные, но требовать выдумки от таких же тупых и однотипных заказчиков и исполнителей нелепо — отрицательный отбор в действии. А потому работают они по одной и той же схеме. Суть которой — мы ему так верили, а он, негодник, за нашей спиной непотребства творит.

Есть заказ на демонизацию Лукашенко — значит, появится и компромат. Собственно, он уже появился. Цель вполне прозаическая — впереди в Белоруссии выборы, до этого момента нужно максимально дестабилизировать там обстановку, а значит — ввести максимально жесткую экономическую блокаду в ее отношении. Чтобы как-то объяснить, почему братская Белоруссия вдруг стала не совсем братской, будут вытаскиваться любые доступные пояснения. Вот, к примеру: подрывают нашу экономику контрабандными поставками. Мы им скидки, а они нашу систему рушат. Пенсионеры пенсии не получают, зарплаты падают, страна в депрессии — а главный виновник — контрабандист Лукашенко. (Кстати, вопрос — а куда смотрела наша таможня, в данном случае просто опускается. Куда надо, туда и смотрела. В карман, куда же ещё, что вы как дети малые.)

Рассчитано на растения, но в определенном смысле расчет вполне логичен — человек, садясь напротив телевизора с российской пропагандой, практически расписывается в своем эволюционном тупике. Им и предназначены эти однотипные помои в адрес очередного нашего врага.

Источник: Эль Мюрид



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Мнение: Контрабандист

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