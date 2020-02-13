Футболисты «Спартака» отправились на сбор в Сочи, где сыграют с «Араратом»

13.02.2020, 0:30, Новости дня

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Футболисты московского "Спартака" в среду, 12 февраля, собрались в аэропорту Шереметьево, откуда вылетели в Сочи на третий сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона.

В Сочи "красно-белые" будут работать до начала следующей недели, а 16 февраля проведут товарищеский матч с ереванским "Араратом". Как сообщает пресс-служба "Спартака", по сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений.

Так, полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России, а защитник Малкольм Баду и хавбек Максим Глушенков будут тренироваться в Турции в составе "Спартака-2".

Напомним, подопечные Доменико Тедеско после 19 матчей российской премьер-лиги с 22 очками занимают десятое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата РФ "красно-белые" 29 февраля на выезде сыграют с московским "Динамо".



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Футболисты «Спартака» отправились на сбор в Сочи, где сыграют с «Араратом»

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