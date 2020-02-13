Минздрав реагирует: завышающие цены на маски аптеки могут лишить лицензии

13.02.2020, 0:30, Новости дня

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Цену на медицинские маски будет обсуждать Минздрав. Здесь планируют рассмотреть возможность заморозки цен на них, отметил замминистра российского здравоохранения Дмитрий Костенников. Если Минздрав совместно с Росздравнадзором выявит дефицит масок в аптеках регионов, то будут приняты меры, чтобы ликвидировать этот дефицит.

В Минздраве готовы обсудить все варианты реагирования на ситуацию с медицинскими масками, начиная с мер, предусматриваемых законодательством для обеспечения продуктов питания в случае чрезвычайной ситуации, до экстренного фиксирования на 90 дней цены на определенные виды продукции, сообщил Костенников на пресс-конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Завышающие цены на противовирусные препараты и маски аптеки будут привлечены к ответственности вплоть до отзыва лицензии, сообщает РИА Новости.

"Нарушение предельных цен — это нарушение лицензионных требований", — пояснил Дмитрий Костенников.

Временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко подчеркнул, что проверки аптек не выявили массовых нарушений по завышению цен на противовирусные препараты и медицинские маски.

Распространение коронавируса COVID-19 в Китае привело к возникновению дефицита масок. Это связано и с обязательными требованиями носить маски и перчатки в общественных местах сотрудниками торговых центров и транспорта. Например, такие требования введены в Хабаровске и в Башкирии для профилактики распространения опасного вируса.

Цена на медицинские маски при этом в некоторых аптеках повысилась в 10-20 раз. Минздрав предпринимает меры для предотвращения спекуляции масками.

Вице-премьер Татьяна Голикова по распоряжению президента РФ Владимира Путина обратилась в Федеральную антимонопольную службу.



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Минздрав реагирует: завышающие цены на маски аптеки могут лишить лицензии

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