Слух: Apple планирует выпустить более доступные AirPods Pro

13.02.2020, 0:30, Новости дня

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У полностью беспроводных наушников с шумоподавлением, выпускаемых Apple — AirPods Pro — может появиться более доступная версия. Об этом пишет MacRumors.

Издание ссылается на азиатский источник — DigiTimes. По информации последнего, Apple ведёт переговоры с поставщиками и партнёрами на Тайване о начале производства нескольких новых устройств, среди которых — AirPods Pro Lite. Помимо этого, в планах производителя — новые модели iPad, Apple Watch и iMac. Все эти продукты в ближайшие месяцы ждут обновления.

Упоминаются AirPods Pro Lite мельком, в то время как основная тема публикации DigiTimes — попытки Apple диверсифицировать цепочку поставок и расширить число партнёров за пределами Китая, где продолжается эпидемия коронавирусной пневмонии.

Apple выпустила AirPods Pro с изолирующим дизайном и шумоподавлением в октябре 2019-го, а весной того же года — вторую, обновлённую версию простых AirPods с новым беспроводным чипом. Учитывая, что разница в цене между обычными AirPods в чехле с беспроводной зарядкой и AirPods Pro составляет всего 50 долларов, неясно, как именно будет позиционироваться новая версия беспроводных наушников и каких функций «флагманских» AirPods Pro будет лишена.

Один из вариантов — убрать полностью функцию активного шумоподавления, положившись только на пассивную изоляцию, обеспеченную мягкими силиконовыми вкладышами. Такие наушники наверняка будут востребованы. Как минимум теми, у кого обычные AirPods нормально не держатся в ушах.



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Слух: Apple планирует выпустить более доступные AirPods Pro

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