У Зеленского не было непубличных встреч в Омане – Ермак

13.02.2020, 0:30, Новости дня

В январе президент Украины Владимир Зеленский не имел непубличных встреч во время поездки в Оман. Об этом 12 февраля в комментарии «Радіо Свобода» сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Нет, мы встречались публично только с теми, кого вы могли видеть на официальных источниках Офиса президента», – сказал он.

На вопрос были ли публичные встречи с представителями РФ Ермак ответил: «Нет».

У коментарі для Радіо Свобода Єрмак заявив, що Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, а з представниками Росії – поготів pic.twitter.com/uUTDkE2B8J

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 12, 2020

Общественный деятель Вадим Лабас заявлял в в эфире телеканала «Прямий», что Зеленский во время пребывания в Омане мог тайно встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

5 января издание «Страна» сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что «он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги». «В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января.