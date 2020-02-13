Сирийские войска выбили террористов из трех поселков к западу от Алеппо

13.02.2020, 0:12, Новости дня

Подразделения сирийской армии освободили от террористов населенные пункты Шейх-Али, Арада и Арназ к западу от Алеппо, информирует SANA.

В результате проведенной операции сирийская армия расширила зону контроля над районами поблизости от стратегического шоссе Алеппо – Дамаск, передает ТАСС.

В среду утром правительственные силы выбили бандформирования из предместья Хан-эль-Асаль и микрорайона Рашидин-4 административного центра Алеппо, откуда боевики обстреливали из минометов западные кварталы города.

Кроме того, в среду армия Сирии освободила важнейшую транспортную артерию М-5, связывающую крупнейший на севере город Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском.



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Сирийские войска выбили террористов из трех поселков к западу от Алеппо

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